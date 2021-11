Spider-Man, James Gunn rivela quale villain avrebbe voluto interpretare

Spider-Man: No Way Home riporterà sul grande schermo molte vecchie conoscenze, come ormai sappiamo Peter Parker dovrà affrontare Doctor Octopus e Electro tra gli altri. Rispondendo ad un fan su Twitter, il regista di Guardiani della Galassia James Gunn, ha rivelato quale villain gli sarebbe piaciuto interpretare nella pellicola.

I rumors intorno alla presenza di Andrew Garfield e Tobey Maguire non cessano e forse nuovi indizi ci verranno svelati quando il secondo trailer di Spider Man No Way Home sarà rilasciato. Nel frattempo, un fan dell'MCU ha notato che sia Andrew Garfield che James Gunn erano in tendenza su Twitter, il che li ha portati a scherzare sul fatto che questo deve significare che anche il regista dei Guardiani della Galassia è nel film, per non farsi mancare più nessuno. Gunn ha risposto simpaticamente rivelando quale personaggio gli piacerebbe interpretare. "Incrociamo le dita, interpreto Typeface", ha risposto, condividendo una pagina di fumetti come potete vedere in calce alla notizia.

Typeface (il cui vero nome è Gordon Thomas) è uno degli antagonisti meno probabili per unirsi ai Sinister Six nel prossimo film, ma non sorprende che Gunn lo abbia scelto visto che il regista ama adattare personaggi oscuri e complessi e trasformarli nei preferiti dei fan. C’è da notare comunque che Gunn non ha negato la presenza di Garfield nel film, finché Marvel e/o Sony non lo renderanno finalmente ufficiale la sua potrebbe essere interpretata come una sottile conferma? Fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti!