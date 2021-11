Spider-Man, James Gunn non ha dubbi: 'Un Nuovo Universo è il migliore'

Spider-Man è senz'altro uno dei supereroi più fortunati dal punto di vista cinematografico: Peter Parker è apparso sul grande schermo un bel po' di volte e in diverse versioni, da quella di Tobey Maguire a quella di Tom Holland, passando per Andrew Garfield e per la svolta animata di Un Nuovo Universo. Ma quale di queste è la migliore?

Nei giorni del countdown per le prevendite di Spider Man No Way Home, James Gunn ha pensato bene di intervenire nella questione chiarendo le sue preferenze in fatto di Spider-Man e svelando la sua interpretazione preferita dell'eroe Marvel... Con un esito non prevedibilissimo, ma che a pensarci bene non lascia neanche troppo stupiti.

"Spider-Man: Un Nuovo Universo è davvero il migliore, seguito da Spider-Man 2 e Homecoming" è stato il giudizio che il regista di Guardiani della Galassia ha affidato a Twitter: nessuna menzione per l'Uomo Ragno di Andrew Garfield, dunque, con l'acclamatissimo film d'animazione che riesce quindi a scavalcare persino un pezzo da 90 come il secondo capitolo della trilogia di Sam Raimi, da molti ricordato come il vero capolavoro del genere.

Siete d'accordo con la classifica stilata da Gunn? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quante views ha totalizzato il trailer di Spider Man.