Spider-Man di James Cameron con Leonardo DiCaprio: alla scoperta di un film mitologico

Dopo aver indagato sulla seconda trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire e il terzo Amazing mai realizzato con Andrew Garfield, oggi scopriamo l'originale Spider-Man diretto da James Cameron con protagonista nientemeno che Leonardo DiCaprio.

Inutile sottolineare come il progetto non vide mai la luce, ma a metà degli anni '90, al culmine dello strapotere conquistato ad Hollywood dopo l'uscita del seminale Terminator 2: Il giorno del giudizio, Cameron convinse lo studio indipendente Carolco Pictures - col quale aveva prodotto il film diArnold Schwarzenegger - ad acquistare i diritti cinematografici del supereroe Marvel, e scrisse una sceneggiatura in preparazione ad un film che aveva tutta l'intenzione di dirigere. Un film che, però, sarebbe stato molto diverso da tutti quelli arrivati dopo.

Il copione del 1991 firmato Cameron era infatti intriso di volgarità ("Ti ucciderò! Figlio di puttana! Mi senti?! Sei morto, bastardo malato", dice Peter Parker a un certo punto) e orientato ad un pubblico principalmente di adulti (in una sequenza, Spider-Man corteggia Mary Jane con alcuni discorsi amorosi sui rituali di accoppiamento degli aracnidi e alla fine i due fanno sesso in cima al ponte di Brooklyn), tanto che successivamente, nel 1993, fu necessaria la stesura di una seconda sceneggiatura, sempre basata su quella di James Cameron ma revisionata da Barry Cohen e Ted Newson. Questa seconda storia introdusse diverse variazioni: nel film originale di Cameron erano presenti Electro e Sandman come cattivi, mentre la seconda versione si concentrava su Doctor Octopus.

Secondo quanto riferito, inoltre, Cameron aveva già scelto Leonardo DiCaprio come Spider-Man, nonché Arnold Schwarzenegger nel ruolo di Doc Ock e Maggie Smith come zia May. Tuttavia, nessuno dei tre attori fece in tempo a firmare il proprio contratto, dato che il progettò naufragò per questioni legali e finanziarie. Rebecca Keegan ha scritto nel suo libro The Futurist: The Life and Films of James Cameron: "La versione di Spider-Man di James Cameron non si è mai concretizzata per via dei veri supercriminali di Hollywood, gli avvocati. Quando la Carolco ha presentato istanza nel 1995, è diventato chiaro che la rivendicazione dei diritti di Spider-Man da parte della compagnia era sempre stata fragile. 'Sto lavorando su Spider-Man e si scopre che c'è un pegno contro i diritti, in pratica li aveva sempre detenuti la Sony e la Carolco non aveva mai posseduto davvero il personaggio, anche se lo avevano creduto', mi ha detto Cameron. Con la Carolco a terra, il regista ha cercato di convincere la Fox a comprare Spider-Man, e lo studio sarebbe stato felice di comprare al loro regista più redditizio di sempre il suo progetto tanto amato, e lo avrebbe fatto se fosse stata solo una questione di diritti, ma procurarsi Spider-Man alla luce di quanto avvenuto con la Carolco significava entrare in una brutta battaglia legale e potenzialmente in una guerra di offerte che avrebbe coinvolto tanti altri studi e tanti produttori, molti dei quali stavano corteggiando la Marvel da anni, dopo che la compagnia aveva messo in vendita i diritti del film per la prima volta nel 1985. 'In quell'occasione, tutti si sono spaventati dei rischi', aggiunge Cameron. 'Per un paio di centinaia di migliaia di dollari di spese legali avrebbero potuto avere un franchising da 2 miliardi di dollari. Hanno rovinato tutto'".

James Cameron non ha più avuto il tempo di portare avanti il ​​progetto perché nel frattempo aveva iniziato i preparativi con il blockbuster del 1997 Titanic, e alla fine i diritti cinematografici di Spider-Man andarono ala Sony e la Columbia Pictures nel 1999: le idee di Cameron però sopravvissero al mitologico film mai realizzato, dato che Sony e Columbia opzionarono gli appunti e la sceneggiatura dell'autore, e secondo quanto riferito lo sceneggiatore David Koepp ne avrebbe attinto a man bassa per Spider-Man di Sam Raimi, arrivato nel 2002. Un esempio tra tanti le ragnatele organiche sparate direttamente dal corpo di Peter al posto dei lancia-ragnatele, un'idea tutta cameroniana in perfetta sintonia col suo cinema fantabiologico: per altri approfondimenti in tal senso, date un'occhiata al nostro Everycult su Avatar.