Spider-Man, Jake Gyllenhaal è vivo: ecco la prova che dimostra il piano di Mysterio!

Mysterio, il villain interpretato da Jake Gyllenhaal nel Marvel Cinematic Universe, potrebbe essere sopravvissuto agli eventi di Spider-Man: Far From Home, e una nuova prova sembrerebbero incastrarlo.

Nonostante la sua morte sia stata mostrata a schermo, molti fan del MCU credono ancora che il cattivo sia vivo e vegeto e che tornerà prossimamente quando Spider-Man dovrà affrontare i Sinister Six. Ora, un utente Reddit potrebbe aver scoperto alcuni dettagli importanti che indicherebbero il ritorno di Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'utente Reddit spiega che quando EDITH, alla fine del film, conferma a Peter che ciò che sta vedendo è reale, in realtà ci sono diversi segni che indicano che si tratta di un'altra illusione di Mysterio: a parte il fatto che, se fosse morto, non avrebbe potuto girare il video in cui incastra Peter Parker, ma soprattutto - secondo la teoria - la chiave per risolvere il mistero è nascosta in EDITH.

Ogni volta che Peter o Mysterio la utilizzano, pronunciano il suo nome (non diversamente da come facciamo noi con Siri o Alexa), ma la cosa non avviene in due occasioni, quando Mysterio ordina a tutti i droni di sparare, causando in definitiva la sua "morte" e quando Peter chiede se Mysterio è davvero morto. Ciò vuol dire che in quei due momenti EDITH non è davvero in funzione, ma è Mysterio che la sta rimpiazzando con una sua illusione: dato che può imitare la voce di chiunque, perché non imitare quella di EDITH per "confermare" a Peter che è davvero morto quando in realtà non lo è?

La prova, sempre secondo la teoria, è che Peter non attiva EDITH col comando vocale quando le chiede se si tratta di un'illusione, e gli occhiali non si accendono come fanno sempre. Inoltre, sul display di William viene mostrato che ci sono ancora 500 droni attivi (Mysterio aveva i suoi droni prima di ottenere quelli extra forniti da EDITH, del resto), e quelli possono bastare per creare l'illusione che ci ha mostrato la morte di Mysterio.

Voi che ne pensate?

