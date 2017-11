Spider-Man: J.K.Simmons riprenderebbe volentieri i panni di J.J.Jameson

sta per arrivare in home video in Italia, ma si parla già di sequel (atteso per luglio 2019). Tra le tante domande dei fan sul web c'è quella riguardo la possibile inclusione del personaggio di

Il burbero direttore del Daily Bugle è stato interpretato da J.K.Simmons nei tre Spider-Man di Sam Raimi; il personaggio, da allora, non è stato più incluso né nella ormai defunta saga The Amazing Spider-Man né nel nuovo Homecoming.

Intervistato a riguardo, l'attore J.K.Simmons, che ora darà il volto al Commissario Gordon nel prossimo Justice League, si è definito pronto a ritornare nei panni di Jameson qualora la Marvel lo voglia: "Non dico mai di 'no'. Voglio dire, ho avuto una bella esperienza con quei film, con Tobey Maguire, Sam Raimi e tutti gli altri. E' stata una bellissima esperienza e uno dei momenti più grandiosi della mia carriera e della mia vita: puro divertimento. Se c'è una possibilità di riprendere i panni... anche se non so... quanto vecchio dovrebbe essere Spider-Man se Jameson è vecchio quanto me ora?".