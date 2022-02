Spider-Man, J.K. Simmons: 'Jonah Jameson tornerà una presenza fissa nei sequel'

Grandi ritorni e incredibili doppio-giochi per J.K. Simmons, che dopo essere tornato a ricoprire il ruolo di J. Jonah Jameson in Spider-Man: No Way Home sembra rimarrà legato al franchise ancora a lungo. E nel frattempo, anche gli avversari del DC Extended Universe lo rivogliono come Commissario Gordon del Multiverso.

“Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne, ragazzi, vecchi, fanciulle”. Torna in mente la cavatina di Figaro nel Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, quando si pensa a J.K. Simmons e allo spazio che si sta ritagliando nel panorama dei cinecomic da ambo i lati della barricata. Non è cosa facile, infatti, riuscire a tenere i piedi in due scarpe quando si tratta della rivalità storica fra Disney e Warner, attualmente due delle più grandi major nel panorama dell’intrattenimento e che si fanno guerra spietata grazie a un bilanciamento dell’offerta audiovisiva. Entrambe nascono nell’era dei cartoons, entrambe procedono con l’acquisizione di diverse minor ed entrambe si traghettano nel futuro dello streaming con la fondazione, quasi in contemporanea, di due piattaforme come Disney+ e HBO Max. Ma entrambe, soprattutto, hanno dalla loro due distinti universi di cinecomic che stanno modificando radicalmente il panorama generale del cinema e delle produzioni.

Su chi stia vincendo, parlare di testa a testa non sarebbe onesto, perché nonostante l’amore riposto dai fan nei titoli di giganti come Zack Snyder e James Gunn, purtroppo o per fortuna il Marvel Cinematic Universe non ha mai dato segni di cedimento. Al contrario, il canone DCEU sembra totalmente abbandonato o quantomeno non più rigoroso come l’MCU invece pretende di essere. E in questa incredibile lotta senza quartiere – già a suo tempo ingannata da James Gunn, che è passato dai Guardiani della Galassia a The Suicide Squad per poi dichiarare la sua indipendenza rispetto a DCEU e MCU – un Premio Oscar per Whiplash come J.K. Simmons può situarsi nel mezzo, perfettamente a suo agio in una inedita staffetta “doppiogiochista”. Da un lato infatti, il suo personaggio di J. Jonah Jameson già interpretato nella trilogia di Sam Raimi ha visto il suo ritorno insieme a molti altri in Spider Man No Way Home. Jon Watts sembra essersi giocato la carta del passato, tagliando un personaggio centrale di Doctor Strange 2 e reinterpretando invece il giornalismo pretestuoso di Jameson in chiave moderna, dalla carta stampata ai blog online.

Dall’altro, anche la Warner lo ha richiamato per rivestire i panni del Commissario Gordon in Batgirl, dopo che l’attore aveva coperto il ruolo per poche scene nello Zack Snyder’s Cut e ancor meno nel mozzato Justice League di Joss Whedon. L’attore ha condiviso lo stupore per questi due franchise in cantiere: "Sono rimasto sorpreso quanto lo ero quando Marvel è tornata per chiedermi di reinterpretare Jameson. Ma sono ovviamente entusiasta di riprendere il ruolo di Gordon, ora anche il padre di Batgirl, in questa nuova versione dell’universo”. La buona notizia è che almeno per quanto riguarda Casa Marvel, la sua non è stata un’apparizione fugace, ma dovrebbe rimanere presenza fissa nei prossimi sequel sull’Uomo Ragno: “Penso che mi vedrete molto di più, ma incrociamo le dita”. Che stipuli un’alleanza con Kingpin in Spider Man 4?