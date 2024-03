Spider-Man, insider svela: 'Tobey Maguire e Andrew Garfield di nuovo insieme molto presto'

Se JK Simmons non ha mai incontrato Tom Holland finora, è possibile che nel prossimo futuro il pubblico rincontrerà nuovamente gli amatissimi Tobey Maguire e Andrew Garfield, visti l'ultima volta nei panni dei rispettivi Spider-Men nell'acclamato Spider-Man: No Way Home.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il famoso insider My time to shine hello, che in passato ha più volte dimostrato di essere tra i più attendibili in assoluto in circolazione tra i tanti scooper che gravitano intorno all'industria hollywoodiana, in queste ore ha postato sulla sua pagina ufficiale del social network X una clip tratta da Spider-Man: No Way Home nella quale vengono mostrati i Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield nelle battute finali del film: "Si incontreranno di nuovo (molto presto)".

Il post, addirittura fissato in alto nella bacheca dell'insider - com'era capitato qualche giorno fa dopo lo scoop sull'ingresso di Ryan Gosling nel MCU - sembra lasciar intendere che Andrew Garfield e Tobey Maguire torneranno nel prossimo Spider-Man 4 dei Marvel Studios: in base alle informazioni trapelate nelle scorse settimane, infatti, sappiamo che Sony e Marvel stanno lavorando per realizzare Spider-Man 4 e trovare punti di contatto tra due strategie opposte, con la prima che vorrebbe un nuovo film sul Multiverso con appunto il ritorno dei due 'vecchi' Spider-Men e la seconda desiderosa di creare una storia più 'terrena' con Daredevil e altri supereroi di New York.

Dal 'molto presto' dell'insider si potrebbe pensare che a spuntarla sia stata Sony, e che i due attori torneranno già a partire da Spider-Man 4: sarà davvero così? Rimaniamo in attesa di futuri aggiornamenti.

