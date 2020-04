Spider-man indossa il costume di Doctor Strange in questa bizzarra fan art

In attesa del crossover tra Spider Man e Daredevil, un fan ha voluto fondere i due personaggi ben noti ai fan del Marvel Cinematic Universe.

Del resto, siamo abituati a vedere il nostro amichevole Spider-man di quartiere con indosso un costume sempre diverso, sia perché è stato reinterpretato un sacco di volte da registi e attori diversi, sia perché in determinate situazioni c'è bisogno di una tuta spaziale, di un costume subacqueo... per non parlare di quando arriva un composto alieno a rendere l'abbigliamento molto più dark.

In questo caso vediamo Spider-man in versione Stregone Supremo, dotato quindi della fedele Cappa della Levitazione e del costume blu di Doctor Strange. Non male come idea, e chissà se lo vedremo mai in questa veste. Se non altro potrebbe far parte della serie animata What If...?: se le cose fossero andate diversamente magari a quest'ora avremmo uno Spider-Strange, anche considerando che i due eroi sono entrambi newyorkesi.

Al momento i due personaggi si sono incontrati soltanto nei due film degli Avengers e, visto che sono entrambi sopravvissuti allo scontro con Thanos, è possibile che si incontreranno di nuovo nei prossimi film, per rinnovare la collaborazione professionale...

Un altro artista ha invece creato un crossover tra Mary Poppins e gli X men: la fantasia dei fan non si esaurisce mai.