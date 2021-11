Spider-Man, nuovo indizio su No Way Home? La foto di Cumberbatch con Garfield

I fan di Spider-Man: No Way Home hanno accolto con grande entusiasmo una foto circolata nelle ultime ore sui social, che mostra Benedict Cumberbatch e Andrew Garfield conversare amabilmente a Los Angeles. Lo scatto sarebbe di qualche giorno fa e inevitabilmente i commenti non si sono certamente sprecati.

La foto mostra i due attori che conversano fra loro mentre tengono fra le mani un bicchiere accanto ad un tavolino. Come si legge nel post pubblicato su Twitter, l'immagine è stata scattata a Los Angeles e questo dettaglio, unito al nome dei due protagonisti ha contribuito a generare diverse speculazioni che riguardano Spider-Man: No Way Home, stuzzicate direttamente dalla didascalia con la quale è circolata la foto. Nel frattempo potete scoprire l'annuncio del trailer di No Way Home.



Ricordiamo che Benedict Cumberbatch parteciperà al film nel ruolo di Doctor Strange, personaggio che riprenderà anche nel sequel dell'omonimo film, con Scott Derrickson che ha passato il testimone della regia a Sam Raimi.

L'attenzione intorno a No Way Home si concentra anche in virtù della possibilità che vi siano altri due storici Spider-Man nel film; Tobey Maguire, protagonista della trilogia di Raimi legata all'Uomo Ragno, e Andrew Garfield, che ha interpretato il ruolo nei due The Amazing Spider-Man.



Ovviamente è impossibile stabilire il contenuto della conversazione tra Cumberbatch e Garfield, né tantomeno se l'immagine possa definirsi l'indizio per qualcosa che riguarda No Way Home. Ma il dubbio dei fan è sicuramente lecito.



Scoprite il nostro approfondimento su Andrew Garfield, un Peter Parker incompreso.