Spider-Man, ci sarà mai un incontro con Kingpin nel MCU? Risponde Vincent D'Onofrio

I fan del Marvel Cinematic Universe non stanno più nella pelle dopo l'annuncio del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, che finalmente potrebbe chiarire i dubbi e confermare (o smentire) le teorie che da mesi si rincorrono sul film. Un'altra domanda ricorrente riguarda invece il futuro del Kingpin interpretato da Vincent D'Onofrio.

L'attore non ha mai fatto mistero di voler tornare a recitare in futuro nel ruolo del personaggio che ha portato sullo schermo in Daredevil, e gli stessi giornalisti approfittano di ogni intervista per rivolgergli l'immancabile domanda sull'argomento.

Durante una recente apparizione a Jake’s Takes, come possiamo vedere anche all'interno della notizia, Vincent D'Onofrio ha ancora una volta chiarito quanto gli piacerebbe indossare ancora lo smoking bianco di Wilson Fisk, dando anche un'indicazione su dove Kingpin potrebbe eventualmente riapparire.

"Dovrebbe sicuramente essere in Spider-Man un giorno" ha raccontato. "Vedremo cosa succederà, se me lo chiederanno. Kingpin viveva in un mondo di Punisher, Daredevil e Spider-Man, quindi quella sarebbe l'unica possibilità."

Staremo a vedere se sarà possibile, anche perché proprio in questi giorni si parla di una possibile pausa di Tom Holland dal cinema dopo Spider-Man: No Way Home, per dedicarsi al matrimonio e a costruire una famiglia. Kevin Feige, dal canto suo, non ha mai confermato una futura apparizione di Kingpin nel Marvel Cinematic Universe, pur sapendo quanto sarebbe apprezzata dai fan.

