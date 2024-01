Tom Holland incontra Pedro Pascal e i fan sognano il cross-over tra due famosi eroi

Spider-Man e Mr Fantastic insieme? Il MCU non ci ha ancora regalato questa emozione, ma la realtà ci ha offerto la possibilità di sognare ad occhi aperti. Tom Holland e Pedro Pascal si sono incrociati ai Critics Choice Awards.

I Critics Choice Awards ci hanno donato più di un momento memorabile. Dopo la testimonianza fotografica della reunion tra Robert Downey Jr. e Tom Holland, ecco che ci arriva un'altra foto. Ancora una volta c'è lo zampino di Spider-Man! La foto, condivisa su X, ritrae Tom Holland e Pedro Pascal uno accanto all'altro, sorridenti. L'immagine, che ha ricevuto oltre 226.000 visualizzazioni in poche ore, ha mandato in visibilio i fan.

Un incontro tra Spider-Man e Mr Fantastic non sarebbe così strano. Nelle pagine di Amazing Spiderman #1 del 1963, l'adolescente Peter Parker tenta di unirsi al famoso quartetto che però... non aveva alcuna intenzione di trasformarsi in un quintetto! Peter Parker, tuttavia, si unì ai Fantastici 4 in diverse occasioni, stabilendo un legame molto forte con La Torcia Umana. Certo, non sappiamo ancora se Pedro Pascal vestirà davvero i panni di Reed Richards: tuttavia, l'incontro immortalato dalla fotografia scattata ai Critics Choice Awards ci riporta inevitabilmente agli insistenti rumors su una partecipazione dell'attore cileno al film dei Fantastici 4.



Mentre le voci su un crossover tra Spider-Man 4 e Daredevil si fanno sempre più concrete, ricordiamo che in passato proprio Tom Holland si era espresso sull'eventualità di prendere parte ad un reboot dei Fantastici 4, sottolineando l'importanza di un percorso "in autonomia" del personaggio dell'Uomo Ragno: "Dobbiamo far sì che il pubblico lo lasci respirare e capisca in che modo vogliamo farlo tornare, se lo faremo ritornare. Sapete, credo che tirarlo in ballo per un cameo sarebbe controproducente".