Spider-Man, Il Cavaliere Oscuro, Batman Beyond: guardate che poster da paura

Il Comic-Con di San Diego sarà pure stato cancellato e sostituito con un'edizione virtuale che si terrà negli stessi giorni, ma questo non vuol dire che non c'è modo di avere dei fantastici poster targati Bottleneck Gallery.

Tom Whalen, Matt Ferguson, Dave Perillo, Jack C. Gregory, Doaly.

Questi i nomi degli artisti dietro alle fantastiche stampe a tema blockbuster che sono ora disponibili per l'acquisto sul sito ufficiale di Bottleneck Gallery.

Come segnala il sito Collider, in mancanza di un'edizione fisica della kermesse dedicata alla nerd culture, BNG si sta muovendo in altro modo, e ha reso possibile l'acquisto online di un certo numero di prodotti tra cui i poster di alcuni successi di botteghino come Spider-Man: Homecoming, Batman - The Dark Knight e il primo vero blockbuster, estivo Lo Squalo.

In più, come potete vedere nella nostra gallery, abbiamo delle variant della più classica Wonder Woman, e un coloratissimo poster per la serie animata Batman Beyond. I prezzi oscillano dai 45 ai 60 dollari, ma va tenuto conto che si tratta di edizioni limitate.

