Spider-Man, identificato il Green Goblin che si aggirava per New York: ecco il suo nome

Identificato il Green Goblin a New York. Sembra una notizia degna del Daily Bugle e invece è tutto vero. Una testata giornalistica ha rintracciato l'uomo che è stato visto volare con un hoverboard nei cieli di New York, sopra Times Square. Si tratta di Hunter Kowald, appassionato di 'SkySurfer Hoverboard Aircraft Puraching & Investment'.

Sul suo canale YouTube, Kowald ha pubblicato video di varie acrobazie di lui con il suo hoverboard in cielo in diverse località, attirando a sé sempre una buona quantità di folla incuriosita. Oltre alle acrobazie viste in questi giorni a Times Square, Kowald si è cimentato anche sopra fast-food e catene di ristoranti come McDonald's e Wendy's. Guardate il video di 'Green Goblin' sopra New York, diffuso sui social in questi giorni.



L'esperienza di Kowald si evince anche dall'assoluta mancanza di timidezza in seguito all'attenzione dei media:"Sono il ragazzo, mi hai trovato per primo!" ha dichiarato al giornalista che l'ha scovato.

Kowald ha raccontato ai fan qualcosa in più sul dispositivo SkySurfer che ha utilizzato:"Si tratta di un dispositivo altamente ingegnerizzato. Ho passato anni su questa cosa per farlo accadere, quantomeno per farlo in maniera sicura e corretta. C'è molta sicurezza incorporata in quel dispositivo. Quindi, in sostanza, potrei avere due motori che si guastano e atterrare comunque in sicurezza".

Molti si chiedono se tutto questo è permesso legalmente. Secondo il fondatore di Yeah Drones Aerial Cinematography, Randy Scott Slavin, non vi è nulla di legale:"Devi avere qualche conoscenza nell'ufficio del sindaco, che sia d'accordo. La mia ipotesi è che fosse del tutto illecito".



