Spider-Man, un'iconica scena di Un Nuovo Universo prende vita nel gioco su Miles Morales

Preso dall'entusiasmo per l'uscita di Spider-Man: Miles Morales su Ps4 e Ps5, un fan ha approfittato della presenza del costume di Spider-Man: Un Nuovo Universo per ricreare una delle scene più iconiche del film all'interno del videogioco.

Sulle note di "What's Up Danger", brano realizzato da Blackway e Black Caviar tra i più rappresentativi della soundtrack della pellicola animata, il filmato riprende in modo fedele l'emozionante sequenza del salto della fede di Miles Morales grazie alla presenza del "Vibe the Verse Suit" e alla relativa funzione che permette di ricreare le animazioni del film attraverso una modifica del frame-rate.

Diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, Spider-Man: Un Nuovo Universo ha incassato oltre 375 milioni di dollari in tutto il mondo e ha vinto numerosi premi tra cui l'Oscar e il Golden Globe per il miglior film d'animazione. Sull'onda del successo del film, Sony ha dato il via libera per lo sviluppo di un sequel che molto probabilmente vedrà tra i protagonisti anche lo Spider-Man 2099 di Miguel O'Hara, e la cui uscita è stata rinviata al 7 ottobre 2022 in seguito all'esplosione della pandemia.

Per quanto riguarda Spider-Man: Miles Morales, il videogioco sviluppato da Insomniac sarà disponibile su PS4 e PS5 a partire dal prossimo 19 novembre, giorno di lancio della next-gen Sony in Europa.