Spider-Man: Hydro Man era molto diverso nei concept iniziali

Far From Home ha conquistato il 2019 e una parte del successo è dovuta anche alla nostra magnifica Venezia: proprio qui l'amichevole Spider-Man di Sestiere ha affrontato il gigantesco Hydro-Man, e ora scopriamo che il design originale del villain era alquanto diverso.

"Ecco un'idea divertente che avevo avuto per Hydro-Man in Spider-Man: Far From Home. Poiché il personaggio è liquido, avevo proposto l'idea che potesse prendere forma da ogni angolazione, quindi invece di girare la testa, ne poteva formare una ovunque si trovasse. Stessa cosa con le braccia", scrive su Instagram il concept designer Jerad Marantz.

Un'idea interessante, che permetteva al villain di avere più teste e più arti nello stesso tempo, e che avrebbe accentuato anche la sua natura "illusoria". Forse gli autori hanno trovato la soluzione troppo complessa per essere realizzata in maniera efficace, e hanno optato per qualcosa di più semplice. La versione vista nel film sembra essere poi molto meno definita ed è probabile che il regista cercasse di rendere l'idea di qualcosa di inafferrabile ed inattaccabile.

Cosa ne pensate di questo design? Preferite la versione vista su schermo? Far From Home non ci ha davvero risparmiato rivelazioni e colpi di scena: del resto c'era da aspettarselo, con Mysterio come nemico principale. Gli autori avevano però inserito alcuni indizi che ci avrebbero dovuto insospettire, riguardo la vera identità di Nick Fury.