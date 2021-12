Spider-Man: Homecoming, gli sceneggiatori: 'Mai pensato di includere zio Ben'

Spider-Man: Homecoming ha avuto il difficile compito di introdurre ai fan dei Marvel Studios una nuova versione del personaggio di Peter Parker a pochi anni dalla cancellazione del franchise con Andrew Garfield, e ci è ampiamente riuscito grazie anche ad alcune omissioni, come ad esempio il fatto di escludere la tragica storia di zio Ben.

All'epoca la morte di zio Ben, episodio centrale nella vita e nello sviluppo di Peter Parker come Spider-Man, era stata riproposta sul grande schermo per ben due volte, con il personaggio interpretato prima da Cliff Robertson per la trilogia di Sam Raimi e in seguito da Martin Sheen nei due film Amazing di Marc Webb. Sarebbe stato quindi troppo pensare di avere un terzo zio Ben e una ulteriore rivisitazione della origin story di Spider-Man nel nuovo film di Jon Watts, così gli autori hanno deciso di non includerla.

Non solo, in un recente post su Twitter, il co-sceneggiatore Jonathan Goldstein ha confermato che l'idea di includere zio Ben in Spider-Man: Homecoming non è mai stata presa in considerazione. Un fan ha infatti scritto quanto segue sul social network riferendosi proprio alla questione zio Ben: "Non avevo intenzione di vedere Homecoming perché ero stanco delle morti di zio Ben e dei reboot e ricordo di aver lasciato la sala rigenerato perché questo Peter invece era molto puro". Goldstein è quindi intervenuto: "Esattamente. Non avevamo alcun interesse nel rivisitare la morte di zio Ben".

Nel frattempo, l'ultimo trailer di SpiderMan No Way Home ha mandato l'hype per il film davvero alle stelle, i fan potranno scoprire cose c'è in serbo per loro dal 15 dicembre 2021 quando la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche italiane. Una nuova trilogia di SpiderMan con Tom Holland è stata già annunciata e Spider-Man: No Way Home si prepara a battere ogni record di incasso degli ultimi tempi.