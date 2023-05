Spider-Man: Homecoming e Venom sono ora disponibili su Disney+

Spider-Man: Homecoming e Venom sono finalmente disponibili su Disney+, rispettivamente a sei e cinque anni di distanza dall'uscita in sala. In molti si chiedono se la scelta derivi da un cambiamento nel contratto di Tom Holland con i Marvel Studios, ma, per il momento, nessuna indiscrezione conferma un'ipotesi simile.

Come evidenziamo nella recensione di Spider-Man: Homecoming (primo capitolo della saga), il film è ambientato dopo la battaglia di New York, quando Peter Parker ha già incontrato gli Avengers. Stavolta, a fronteggiare l'uomo ragno è Adrian Toomes/Avvoltoio (interpretato da Michael Keaton), un uomo diventato criminale in seguito alla chiusura della sua azienda specializzata nel riparare i danni causati dai supereroi.

La sedicesima pellicola del Marvel Cinematic Universe ha incassato ben 880 milioni di dollari al box office, a fronte di un budget di circa 175 milioni. Il terzo capitolo del franchise (Spider-Man: No Way Home) sarebbe diventato addirittura il settimo film più remunerativo della storia.

Venom, invece, narra la storia di simbionte alieno che prende il possesso del protagonista Eddie Brock. Venom è tra l'altro uno dei principali nemici di Spider-Man, perciò non sorprende che Disney+ abbia deciso di pubblicare i due film contemporaneamente. Su chi abbia inventato il celebre antagonista, però, il caso rimane aperto: lo scrittore David Michelinie e il disegnatore Todd McFarlane sono tra i principali candidati, nonostante le dispute sulla paternità siano ancora in corso. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Venom.

Anche quest'ultima pellicola ha incassato una cifra considerevole al box-office, ma la critica, purtroppo, non è stata altrettanto lusinghiera – basti pensare al 30% di recensioni positive su Rotten Tomatoes.