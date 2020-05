Spider-Man: Homecoming, riferimenti ai fumetti Marvel nei primi concept art del film

In questi giorni di pausa delle produzioni a Hollywood stanno emergendo in rete sempre più curiosità relative ai vecchi film usciti in sala, tra questi anche Spider-Man: Homecoming, arrivato nel 2017 in sala e che a quanto pare nelle prime fasi di lavorazione conteneva più di qualche riferimento esplicito ai fumetti Marvel.

Il concept artist dei Marvel Studios Ryan Meinerding è infatti intervenuto pubblicamente su Instagram postando un vecchio concept art utilizzato nelle prime fasi di lavorazione del primo capitolo degli Spider-Man con Tom Holland. Il concept, che mostra Spider-Man intento a sorreggere il soffitto di uno scantinato allagato, richiama infatti una celebre copertina dei fumetti Marvel sull'Uomo-Ragno, ovvero il #33 della serie Amazing Spider-Man intitolato The Final Chapter, dove avvenne un epico scontro tra l'eroe e il malvagio Doctor Octopus, dove il primo cerca disperatamente di ottenere un siero capace di salvare la morente Zia May.

Potete visualizzare il concept di seguito, insieme alla copertina originale del fumetto datato 1966.

Secondo un'altra recente indiscrezione, poi, sembra sia stata la Sony a pretendere la presenza di Tony Stark/Robert Downey Jr. in Spider-Man: Homecoming: "Marvel Studios non ha mai preso in considerazione l'idea che Iron Man potesse apparire in Spider-Man: Homecoming o potesse diventare una parte significativa della vita di Peter Parker, ma Sony voleva che questo nuovo Spider-Man fosse il film sul personaggio con più star di tutti".

Queste dichiarazioni però sembrano essere smentite dai fatti riguardanti la lavorazione della pellicola: durante la ricerca del protagonista, Marvel ha fatto dei test screening con diversi attori affiancati da Robert Downey Jr. così da assicurarsi un'alchimia importante tra Iron Man e il nuovo Spidey. E questo lo ha riportato l'Hollywood Reporter nel 2015.