Spider-Man: Homecoming, le nuove foto di backstage raccontano l'atmosfera sul set

Per celebrare il suo ventiquattresimo compleanno, caduto lo scorso 1° giugno, Tom Holland ha pubblicato tramite il suo account Weibo alcune immagini inedite dal backstage di Spider-Man: Homecoming, primo stand-alone del Marvel Cinematic Universe dedicato all'Arrampicamuri. Il film del 2017 ha rivisitato completamente la figura di Peter Parker.

Tom Holland aveva già debuttato nel MCU con Captain America: Civil War, ma è con il film diretto da Jon Watts che il personaggio di Spider-Man è stato reinventato in chiave moderna, con tanto di costume tecnologicamente avanzato e con un rapporto speciale con Tony Stark (Robert Downey Jr). A Homecoming ha fatto seguito Spider-Man: Far from home nel 2019, e per il prossimo anno (a meno di ulteriori variazioni e ritardi causati dalla pandemia di covid-19) è atteso il terzo capitolo in cui, come sappiamo, a causa di Mysterio l'identità del supereroe non è più un segreto.

Le immagini, che si possono vedere nella nostra gallery, restituiscono l'atmosfera delle riprese del film: Tom Holland ha spesso l'aria divertita, lo vediamo anche al monitor e in una riunione di produzione, oltre che nella scena della battaglia finale.

Fanno parte del cast di Spider-Man: Homecoming anche Zendaya e Laura Harrier: quest'ultima ha recentemente raccontato di aver creduto di aver perso il ruolo proprio a causa della collega.