Spider-Man: Homecoming: L'Avvoltoio è ancora più terrificante, in queste nuove bozze!

Il look che abbiamo visto del villain in Spider-Man: Homecoming, L'Avvoltoio, di certo è qualcosa che non dimenticheremo. tuttavia, avrebbe potuto essere molto diverso e più terrificante, se vogliamo. Date un'occhiata a queste concept art!

Questi disegni mostrano il cattivo interpretato da Michael Keaton con una diversa acconciatura, maschere diverse e anche con costumi diversi! Quando Spidey è arrivato nel Marvel Cinematic Universe ha dato una ventata d'aria fresca al personaggio, che si era un po' "afflosciato" con gli ultimi (disastrosi), tentativi di Sony di rebottare la trilogia di Raimi.

Tom Holland è giovane, simpatico, intraprendente e piace molto ai fan. Lo rivedremo a breve nel fim corale sui Vendicatori, del quale sarà protagonista insieme ai membri storici dell'MCU.

Mentre aspettiamo tuttavia, è interessante vedere come avrebbe potuto essere il villain della sua avventura in solitaria, che abbiamo visto quasi un anno fa al cinema: siete curiosi? Buttate pure un occhio alla galleria, allora!

"Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."