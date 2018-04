Spider-Man: Homecoming e Jumanji risollevano le finanze della Sony

Questa settimana, la Sony ha pubblicato i risultati finanziari relativi all’anno fiscale appena conclusosi, e gli incassi sono stati certamente dalla sua parte, a dispetto degli ultimi anni.

L’anno fiscale si è concluso il 31 marzo 2018 e ha decretato un profitto complessivo per la Sony di 376 milioni di dollari, con un incremento di oltre il 12% per il settore cinematografico. Un netto cambio di tendenza per lo studio e un sollievo per le sue finanze dopo la batosta del 2016, in cui le perdite erano stimate intorno ai 720 milioni. Le alte performance di quest’anno possono essere attribuite ai più grandi successi della Sony negli ultimi dodici mesi, ovvero Spider-Man: Homecoming e Jumanji: Benvenuti nella giungla.

“Stiamo iniziando a vedere i risultati del gruppo cinematografico sotto la leadership e il controllo finanziario di Tom Rothman, che è al vertice della divisione dal febbraio 2015”, ha dichiarato la Sony.

Il successo del reboot/sequel di Jumanji con Dwayne Johnson è indubbio, avendo incassato oltre 400 milioni di dollari in patria, superando lo Spider-Man di Sam Raimi (403 milioni) e diventando così il più grande successo finanziario della Sony e il suo secondo nel mondo (con 956 milioni incassati), subito dietro Skyfall (1.1 miliardi).

Per quanto riguarda Spider-Man: Homecoming, il film di Jon Watts ha incassato 334 milioni di dollari in patria (quinto più alto incasso di Sony dietro la trilogia di Sam Raimi e, appunto, Jumanji) e con un totale nel mondo di circa 880 milioni, quindi anche parecchio vicino al record del film con The Rock.

Lo studio adesso spera di incanalare il successo della pellicola in collaborazione con la Marvel anche con il suo spin-off su Venom e ha già comunque in cantiere il sequel di Spider-Man: Homecoming, con ancora Jon Watts a bordo per la regia e un Tom Holland rinforzato dall’enorme successo di questi giorni con Avengers: Infinity War.