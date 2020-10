Spider-Man: Homecoming, il film con Tom Holland su Amazon Prime dal 29 novembre

Dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe all'interno di Captain America: Civil War, il percorso di Tom Holland nei panni dell'Arrampica-Muri della Casa delle Meraviglie è continuato con l'apprezzato Spider-Man: Homecoming diretto da Jon Watts, che sbarcherà presto nuovamente in streaming in Italia su Amazon Prime Video.

Lo ha annunciato nelle ultime ore il colosso dello streaming, rivelando che il primo capitolo della trilogia Marvel-Sony su Spider-Man approderà sulla piattaforma online a partire dal prossimo 29 novembre, dunque tra un mese esatto. Dopo il lancio di Disney+ e la rimozioni dei principali titoli Marvel da Netflix, Spider-Man: Homecoming era scomparso dal tracciato streaming, rintracciabile solo ed esclusivamente su piattaforma on demand a pagamento o acquistabile in digital download o versione fisica.



In Italia, sostanzialmente, Amazon Prime Video sarà l'unico modo di vedere Spider-Man: Homecoming in abbonamento a un servizio streaming, il che è un valore aggiunto della piattaforma in questione, che si aggiudica un titolo molto amato che sia casual viewers che hard fan potranno rivedere a piacimento senza sborsare un soldo in più rispetto all'abbonamento annuale.



Vi ricordiamo che Tom Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker anche nell'attesissimo Spider-Man 3, sempre diretto da Jon Watts e in cui torneranno anche Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange e Jamie Foxx in quelli di Electro, con un look però differente.