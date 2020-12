Spider-Man: Homecoming, un fan crea un fantastico formato VHS per il film con Tom Holland

Le fan art basate sui prodotti Marvel Studios non sono di certo una novità, e data la correlazione tra Captain Marvel e Blockbuster anche il formato VHS non è certo originalissimo, anche se discorso diverso è riuscire a spostare un film intero come Spider-Man: Homecoming in formato VHS, come un fan ha effettivamente fatto.

Sfruttando infatti i loghi Columbia, Marvel e Spider-Man anni '90, Devaughn's Tapes ha creato questa fantastica VHS del primo capitolo della trilogia diretto da Jon Watts, mostrando poi il lavoro su di un subreddit del Marvel Cinematic Universe.



Intanto sono in corso ad Atlanta le riprese dell'attesissimo Spider-Man 3 (ancora senza titolo ufficiale), dove potrebbe persino tornare il Doc Oc di Alfred Molina, da prendere però come un rumor né smentito né confermato.



Attualmente, comunque, il terzo capitolo della saga cinematografica Marvel-Sony con protagonista Tom Holland è già decisamente affollato. Sappiamo infatti che a interpretare il villain Electro tornerà Jamie Foxx, che già ne aveva vestito i panni in The Amazing Spider-Man 2. È stato anche confermato il ritorno di Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange, che anticiperà dunque quello in Doctor Strange in the Multivers of Madness di Sam Raimi.



Il fatto che ci sia una presenza importante per il Multiverso come lo Stregone Supremo ha spinto molti a sperare inoltre nel ritorno di Tobey Maguire e di Andrew Garfield nelle passate iterazioni dell'Arrampica-Muri Marvel, ma al momento al riguardo non c'è assolutamente nulla di confermato.



Spider-Man 3 uscirà nelle sale cinematografiche americane il 17 dicembre 2021.