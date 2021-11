Spider-Man: Homecoming, un errore contenuto nel film diventa virale grazie a un fan!

Mentre sono tutti occupati a cercare di scoprire i segreti del prossimo film del franchise, ovvero Spider-Man: No Way Home, un utente di Reddit è tornato indietro nel tempo fino al primo film del franchise, Spider-Man: Homecoming, per puntare il dito contro un errore contenuto nel copione e che è diventato rapidamente virale nel frattempo.

L'errore è contenuto in un dialogo tra Ned e Peter tra i corridoi del liceo che frequentano mentre questi parlano della loro collezione di modelli della Lego, tra cui quello della Morte Nera. L'errore sarebbe nel riferimento al numero esatto di pezzi della riproduzione Lego della Morte Nera del 2016, quella posseduta da Ned.

L'utente di Reddit spiega: "Ho trovato un errore in Spider-Man: Homecoming. In Spider-Man: Homecoming (2017), Ned invita Peter a costruire insieme la sua Lego Morte Nera. Il modello che mostra a Peter è preso dalla versione del 2016 che contiene 4016 pezzi, ma lui afferma che il totale di pezzi è di 3803 che invece era il numero di pezzi della versione del 2008. Gli sceneggiatori non hanno controllato se avevano la versione giusta".

Mentre i fan continuano a scovare sempre più chicche o errori del genere, a tenere banco in questi giorni è sicuramente il trailer di SpiderMan No Way Home che nasconde più di quello che mostra. Secondo quanto rivelato da Daniel Ritchman, infatti, in Spider-Man: No Way Home le storie dei Peter Parker di Andrew Garfield e Tobey Maguire saranno al centro di una parte della narrazione, dato che il film svelerà nel dettaglio cosa è accaduto ai due protagonisti dopo gli eventi delle rispettive saghe cinematografiche.

A tal proposito, secondo The Cosmic Circus il team di produzione di Spider-Man: No Way Home si sarebbe consultato con i registi Sam Raimi e Marc Webb.

Per altri approfondimenti guardate i nuovi spot di SpiderMan No Way Home.