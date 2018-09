Spider-Man: Homecoming, ecco un Easter Egg da Captain America: Il Primo Vendicatore!

"È tutto connesso!" Questo dicono sempre del Marvel Cinematic Universe gli addetti ai lavori e, in effetti, pare proprio che sia così visto che ogni volta, riguardando i film con attenzione, si scoprono Uova di Pasqua interconnesse. Stavolta i film collegati sono Captain America: Il Primo Vendicatore e Homecoming.

Ricordate il parco divertimenti di Coney Island? Beh, una delle attrazioni è la montagna russa chiamata Cyclone, la stessa di cui parlano Cap e Bucky mentre sono in azione per l'Howling Commando, nell'operazione che farà perdere a Steve il suo migliore amico, il Sergente Barnes, cioè: Steve dice di aver vomitato dopo essere salito su quelle giostre.

Che poi sono le stesse dove finisce Spidey dopo la prima battaglia contro l'Avvoltoio! Voi ci avevate fatto caso? Il post social lo trovate in calce alla news. Al momento sono in corso i reshoot di Avengers 4 e sono finite le riprese di Spider-Man: Far From Home. Entrambe le pellicole arriveranno nel 2019.

"Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers,

Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."