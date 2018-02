Spider-Man: Homecoming: ecco l'Avvotoio in una Concept Art pre-casting!

Il concept artist Josh Nizzi ha postato online un disegno dell'per Spider-Man: Homecoming, prima che fosse interpretato da Michael Keaton, date un'occhiata!

L'arte di Nizzi vede Adrian Toomes nei panni di Vulture, con un'imbracatura volante che ricorda il "marchingegno" che abbiamo visto poi sullo schermo.

Qui nell'immagine il villain è raffigurato senza il suo casco stile pilota-jet, che vanta una visiera protettiva e minacciosi occhi verdi brillanti, il che è stato fatto per creare un look che ricorda maggiormente quello del famigerato cattivo dei fumetti classici di Spider-Man.

L'Adrian Toomes interpretato dal 66enne Keaton in Homecoming, è decisamente più giovane della sua controparte a fumetti, che viene spesso descritta nei libri come un "fragile vecchio".

Che ve ne pare? VI piace?

"Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."

Spider-Man: Homecoming, è disponibile in home video!