Spider-Man: Homecoming, Buone Feste dal concept artist di Spidey!

Uno dei concept artist che hanno lavorato a Spider-Man: Homecoming , il, augura Buone Feste a tutti i fan con un post Instagram!

Spider-Man: Homecoming ha mostrato che alla Sony che, con l'aiuto della Marvel, c'è ancora tanto da tirare fuori dal personaggio di Spidey! L'artista Ryan Meinerding, che ha lavorato alla realizzazione di molti momenti chiave della pellicola, ha realizzato un disegno per ringraziare i fan dell'accoglienza che hanno riservato al cinecomic e, oltre a questo, ha colto anche l'occasione per augurare a tutti Buone Feste.

L'immagine è stata realizzata giorni fa, all'inizio delle festività natalizie, ecco la caption: "ryan_meinerding_art Il giorno di Natale è quasi finito dove mi trovo ora, ma sta per iniziare in California, dove vivo! Spero che stiate tutti passando un bel periodo con la famiglia e gli amici, qualunque sia la ricorrenza che celebrate! #happyholidays #merrychristmas #happyhanukkah #happykwanzaa #spiderman #spidermanhomecoming #christmaslights"

Spider-Man: Homecoming sinossi: "Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland), che ha compiuto il suo sensazionale debutto in Captain America: Civil War, inizia a sperimentare la sua nuova identità di supereroe lanciaragnatele in Marvel's Spider-Man: Homecoming. Eccitato dalla sua esperienza negli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con sua Zia May (Marisa Tomei), sotto il vigile occhio del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey Jr). Così cerca di tornare alla sua vecchia routine, distratto dal suo obiettivo di diventare più del semplice amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando l'Avvoltoio (Michael Keaton) emerge come nuovo villain, tutto ciò a cui Peter tiene di più verrà minacciato."

Al momento, possiamo presumere che Meinerding sia già al lavoro allo sviluppo delle concept art per il sequel di Homecoming, ancora senza titolo, che arriverà al cinema nel 2019. Ma chi può dirlo con certezza?

Spider-Man: Homecoming è disponibile in digital home video, DVD e Blu-Ray. Il cast include Tom Holland nei panni di Peter Parker (Spider-Man), Robert Downey Junior nei panni di Tony Stark (Iron Man), Zendaya Coleman nei panni di Michelle, Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds, Tony Revolori nei panni di “Flash” Thompson, Laura Harrier nei panni di Liz Allan, Marisa Tomei nei panni di Zia May Parker, Jon Favreau nei panni di Harold “Happy” Hogan, Donald Glover nei panni di Aaron Davis, Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes (Vulture), Bokeem Woodbine nei panni di Herman Schultz (Shocker), Michael Chernus nei panni di Phineas Mason (Tinkerer) e Michael Mando nei panni di Mac Gargan.