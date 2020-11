Spider-Man: Homecoming, ecco 6 curiosità sul film Marvel con Tom Holland

Questa sera su TV8 va in onda Spider-Man: Homecoming, il primo film del Marvel Cinematic Universe dedicato interamente al celebre ragnetto interpretato da Tom Holland. Per l'occasione, abbiamo raccolto per voi tutte le curiosità da non perdere sulla pellicola di Jon Watts.

Avendo esordito in Captain America: Civil War all'età di 20 anni, Tom Holland è il più giovane attore di sempre ad aver vestito i panni di Spider-Man al cinema. Tobey Maguire aveva infatti 27 anni quando nel 2002 uscì nelle sale il primo Spide-Man di Sam Raimi, mentre Andrew Gardiled recitò in The Amazing Spider-Man (2012) all'età di 29 anni.

Il compositore Michael Giacchino ha realizzato per il film una versione orchestrale dell'indimenticabile sigla della serie animata di Spider-Man , andata in onda tra il '94 e il '98. La sentiamo per la prima volta quando appare il logo dei Marvel Studios.

, andata in onda tra il '94 e il '98. La sentiamo per la prima volta quando appare il logo dei Marvel Studios. Homecoming è fortemente influenzato dal cinema di John Huges. Prima delle riprese, infatti, il regista Jon Watts ha chiesto a tutto il cast di prepararsi guardando film come Breakfast Club (1985) e Una pazza giornata di vacanza (1986).

La voce originale di Karen, l'intelligenza artificiale integrata nel costume donato a Spidey da Tony Stark, è Jennifer Connelly. Casualmente, l'attrice nella vita reale è la moglie di Paul Bettany, colui che ha prestato la voce all'IA delle armature di Iron Man, Jarvis, e che ora veste i panni di Visione.

Aaron Davis, il personaggio interpretato dalla star di Community e Solo Donald Glover, non è altri che lo zio di Miles Morales .

. Il titolo Homecoming è sia un riferimento al ballo di inizio anno scolastico, sia al ritorno del personaggio sotto la gestione dei Marvel Studios. I diritti cinematografici di Spider-Man sono infatti da anni proprietà di Sony Pictures, che ha stretto un accordo con Disney per affidare il personaggio allo studio di Kevin Feige dopo i risultati sotto le aspettative di The Amazing Spider-Man 2.

