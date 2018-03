Spider-Man: Homecoming 2: le riprese inizieranno questa estate a Praga

La Marvel aveva già ufficializzato il sequel di, le cui riprese sembra partiranno dall’Europa la prossima estate per una durata di circa tre mesi.

Questa settimana, infatti, l’ultimo numero di Production Weekly ha rivelato la data e il luogo dell’inizio delle riprese del sequel, nuovamente diretto da Jon Watts e con Tom Holland di ritorno nei panni di Peter Parker/Spider-Man.

Il film, attualmente senza un titolo ufficiale, entrerà in produzione il 19 maggio prossimo e le riprese termineranno nel settembre successivo. Le location stabilite includono New York, London, Venezia e Praga. Ancora avvolte nel mistero il tipo di scene che verranno ambientata in quest’ultima località. Secondo alcuni rumor, il casting director Sarah Finn e la Marvel starebbero svolgendo delle audizioni per cercare delle attrici europee ventenni per interpretare una “femme fatale”. Altri rumor – con tanto di video trapelati online – vorrebbero anche la presenza dell’iconica Gwen Stacy nel sequel.

Sempre secondo Production Weekly, il sequel di Spider-Man: Homecoming verrà girato sotto il nome di produzione fittizio di The Fall of George e Bosco, entrambi riferimenti alla celebre sit-com anni Novanta, Seinfeld.

Rivedremo ancora il Peter Parker/Spider-Man di Tom Holland nell’attesissimo crossover Avengers: Infinity War, dal 25 aprile 2018 nelle sale italiane e il 27 aprile in quelle americane, per la regia di Anthony e Joe Russo.