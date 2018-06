Spider-Man: Homecoming 2: nuove aggiunge al cast del film di Jon Watts!

Nonostante il tragico finale di Avengers: Infinity War, lo Spider-Man di Tom Holland tornerà nel sequel di Homecoming, che ancora una volta sarà diretto da Jon Watts.

Dopo i rumor sulla trama del film, le riprese per Spider-Man: Homecoming 2 inizieranno il mese prossimo a Londra, come anticipato da Kevin Feige. E stando a nuove informazioni, i Marvel Studios sono pronti ad ampliare il cast.

A marzo era emersa la notizia che la produzione stesse cercando un protagonista maschile di qualsiasi etnia e di età compresa fra i 18 e i 24 anni per interpretare uno studente liceale. Voci recenti hanno suggerito la presenza nel film di Alistair Smythe, e nonostante non possiamo confermare chi interpreterà questo personaggio, sappiamo per certo che quanto meno non sarà l'unico nuovo studente ad unirsi al sequel.

Marvel Studios infatti ha aperto i provini per la parte di tre studenti delle scuole superiori che viaggeranno verso l'Europa insieme a Peter, Ned, MJ e Flash. I profili richiesti sono quello di un ragazzo di 18-22 anni per interpretare uno studente di sesso non-conforme, un'attrice di 18-26 anni di qualsiasi etnia, preferibilmente adatta per ruoli comici, e un attore maschio di 18-25 anni per interpretare un anziano liceale chiamato "JASON" che viene descritto come "affascinante e follemente simpatico".

Spider-Man: Homecoming 2 arriverà nelle sale nel corso dell'estate 2019.