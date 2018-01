Spider-Man: Homecoming 2 alla ricerca di una 'femme fatale'?

Con le riprese di Spider-Man: Homecoming 2 pronte a partire tra qualche mese, è normale iniziare a sentire i rumor riguardanti i casting, i potenziali attori coinvolti ed i personaggi che verranno introdotti nel sequel.

Un rumor di tempo fa, ad esempio, suggeriva la presenza del personaggio di Gwen Stacy all'interno del film diretto da Jon Watts. Ora That hashtag show aggiorna sulla pellicola, svelando che la produzione sta ricercando un'attrice europea intorno ai 20 anni per interpretare "la nuova protagonista femminile, una vera e propria femme fatale"; secondo il sito il casting sarebbe lo stesso usato per (potenzialmente) Gwen Stacy.

Dunque il personaggio che i Marvel Studios stanno ricercando è proprio Gwen Stacy? Possibile, ma That Hashtag Show specula sulla possibilità che possa essere addirittura Felicia Hardy/Gatta Nera o la stessa Silver Sable, che dovrebbero apparire anche nello spin-off Silver & Black, sempre in uscita nel 2019. Tra le altre speculazioni del sito anche Spider-Woman o Kate Bishop.

Ovviamente al momento non ci è dato sapere chi sarà, ma lo scopriremo nelle prossime settimane quando inizieremo a leggere le prime notizie sul casting, cosi da farci un'idea sul possibile personaggio che l'attrice scelta andrà ad interpretare.

Spider-Man: Homecoming 2 (il titolo è provvisorio) arriverà a luglio 2019.