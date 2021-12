Spider-Man, Holland e Zendaya in Across The Spider-Verse? Il produttore risponde

Durante la promozione di Spider-Man: No Way Home i protagonisti Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno espresso il desiderio di entrare nel cast di Spider-Man: Across The Spider-Verse, e ora il produttore Christopher Miller ha risposto alle loro richieste in modo molto chiaro.

Il trailer di Spider-Man: Across The Spider-Verse, sequel del film d'animazione vincitore del premio Oscar di Sony Spider-Man: Into The Spider-Verse, ha debuttato la scorsa settimana dopo quasi 3 anni dall'uscita del primo film. Across the Spider-Verse vedrà il ritorno di Shameik Moore nei panni di Miles Morales, Hailee Steinfeld nei panni di Spider-Gwen e Jake Johnson nei panni di Peter B. Parker ma gli attori del film live-action si sono chiesti se ci fosse posto per loro in questo adattamento.

Ora sembra che gli attori abbiano attirato l'attenzione di uno dei produttori del film su Twitter, ovvero Christopher Miller, che ha risposto a un tweet che riportava la notizia. Il produttore ha semplicemente risposto con una gif esilarante di una scimmia, che tiene un telefono all'orecchio con la didascalia "Chiamami", come potete vedere nel tweet in calce alla notizia. I fan hanno immediatamente espresso il loro supporto, chiedendo a Miller di realizzare questo emozionante crossover quanto prima.

Spider-Man: Into The Spider-Verse ha visto un certo numero di celebrità prestare la loro voce alle varianti di Spider-Man che Miles ha incrociato, tra cui Nicolas Cage e John Mulaney. Miller e il suo partner scrittore-produttore, Phil Lord, hanno recentemente rivelato che sono in grado di esplorare qualsiasi Spider-Man e qualsiasi universo nei film Spider-Verse e quindi ci sono possibilità per Holland e i suoi co-protagonisti. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!