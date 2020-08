Spider-Man, guardate il provino originale di Tom Holland per Captain America: Civil War!

Un video originariamente pubblicato tra i contenuti speciali di Spider-Man: Homecoming, che in queste ore è tornato virale online, viene mostrato il nastro originale della prima audizione di Tom Holland per il ruolo di Peter Parker in Captain America: Civil War.

Si tratta di un'audizione che il giovane attore britannico ha inviato ai Marvel Studios in versione digitale, registrandola autonomamente con il solo aiuto della star di The Punisher Jon Bernthal, e che gli fece ottenere la parte per il debutto del personaggio previsto nel terzo capitolo della saga di Captain America diretto da Joe e Anthony Russo.

"Ogni volta che devi scegliere l'attore per un ruolo grande ed importante come quello di Spider-Man, sai già che ci sarà una lunghissima ricerca dietro" dice il produttore esecutivo di Spider-Man: Homecoming Eric Carroll. "Sarah Finn e il suo team hanno guardato più di 7.500 nastri".

Come noto, una volta selezionato per la parte Holland venne rapidamente coinvolto nei camera-test con alcuni dei suoi attori preferiti come Robert Downey Jr. e Chris Evans, lui che negli anni precedenti era cresciuto da fan dei film di Iron Man, Captain America e i primi Avengers. Nel video che vi riportiamo è possibile vedere di tutto, dai nastri originali dell'audizione ai primi filmati di prova su schermo, con Peter Parker che incontra il Steve Rogers all'aeroporto nel ciak della scena che sarebbe diventata una delle più iconiche della produzione Marvel Studios.

Ricordiamo che Tom Holland tornerà nei panni di Peter Parker nel prossimo Spider-Man 3, del quale nelle scorse ore sembrerebbe trapelato online il titolo ufficiale. A settembre ritroveremo l'attore su Netflix con il nuovo film originale The Devil All The Time, al fianco di Robert Pattinson, Sebastian Stan e tantissimi altri.