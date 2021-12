Spider-Man: dove guardare in streaming i vecchi film aspettando No Way Home

Mentre tutti parlano del possibile ritorno di Maguire e Garfield nel nuovo Spider-Man, l'arrivo di No Way Home al cinema si avvicina. Questo sembra dunque un ottimo momento per fare un re-watch degli Spider-Man precedenti. Ma dove si possono trovare in streaming? Ve lo diciamo noi.

Ovviamente bisogna partire dalla trilogia di Sam Raimi, i cui titoli sono arrivati in sala nel 2002, nel 2004 e nel 2007. Il Peter Parker di queste pellicole era Tobey Maguire, che fu apprezzato nel ruolo già dal primo film. I fan saranno felici di scoprire che tutti e tre gli Spider-Man di Raimi sono disponibili in streaming su Netflix Italia e all'acquisto o al noleggio su Prime Video.

Se invece volete rivedere il Peter Parker di Andrew Garfield, potreste incontrare qualche difficoltà in più. Come sappiamo, l'attore ha interpretato il personaggio in due pellicole datate 2012 e 2014. Nella prima fu inserita anche Gwen Stacy, e i due film ebbero un buon successo al botteghino, ma non quanto quelli di Raimi. Mentre The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro è disponibile in streaming su Netflix e Prime Video, il primo, The Amazing Spider-Man è disponibile solo per l'acquisto o il noleggio su Prime Video.

E arriviamo, ovviamente, allo Spider-Man più recente, quello di Tom Holland. L'attore ha interpretato Peter Parker in Homecoming, del 2017, e Far From Home, datato 2019. Entrambi i film sono presenti su Amazon Prime Video per il noleggio o per l'acquisto. Tuttavia Homecoming è visibile anche in streaming su Netflix o tramite Prime se si dispone di abbonamento STARZPLAY. Adesso, ovviamente, i fan restano in attesa del terzo, che uscirà nelle sale italiane il 15 Dicembre. Intanto ecco il trailer di Spider-Man: No Way Home.