Spider-Man, Green Goblin si aggira per New York? Non proprio... Guardate il video!

Ancora una volta un personaggio Marvel è tra i trend topic di Twitter, ma anche questa volta non c'entrano granché le più recenti produzioni cinematografiche come ad esempio Spider-Man: No Way Home. Ma allora perché Green Goblin è sulla bocca di tutti?

Un po' come successo per Magneto e Loki qualche giorno fa, in cui in molti credevano che il personaggio degli X-Men avesse qualcosa a che vedere con il primo episodio della serie di Disney+, uscito proprio poche ore prima che il termine fosse tra i più chiacchierati su Twitter, oggi è il turno di un altro grande villain Marvel: Green Goblin.

Se ben ricordate, una delle caratteristiche del classico antagonista di Spider-Man è il suo mezzo di trasporto, il Goblin Glider, che gli permette di muoversi ad alta velocità in una grande varietà di ambienti.

Beh, pare che per le strade di New York vi sia chi si stia aggirando con un mezzo molto simile, come potete vedere anche nel video in calce alla notizia, chiamando a sé inevitabili paragoni con il celebre villain.

"L'ultima cosa di cui avevamo bisogno in questa città" si legge nel post che riporta il filmato, con altri commenti che recitano "Volete dei Green Goblin? Perché è così che ottenete dei Green Goblin", oppure "Qualcuno deve dare un costume a questo tipo!" a cui si aggiungono le numerose gif del Green Goblin di Willem Dafoe.

Intanto, i fan continuano a chiedersi se in Spider-Man: No Way Home avremo modo di rivedere Green Goblin (quello vero), o se alla fine si rivelerà solo un rumor. Ma se non altro, ora sappiamo chi chiamare nel caso ci serva una controfigura...