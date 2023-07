Spider-Man, Goblin ha un costume di Iron Man nel nuovo concept art ufficiale

Spider-Man: No Way Home è ormai uscito da qualche anno, ma in qualche modo il film di Jon Watts continua a far parlare di sé. In questo caso torniamo a interessarci dello Spider-Man di Tom Holland per mostrarvi alcun concept del Goblin di William Dafoe con una parte della sua armatura presa dall’Iron Man di Tony Stark.

Sicuramente Spider-Man: No Way Home ha cambiato il Marvel Cinematic Universe, ma, dalle nuove immagini pubblicate dall’artbook ufficiale scopriamo delle idee per il film che sono state poi abbandonate nella fase della realizzazione finale.

Le immagini, di cui vi lasciamo un esempio in calce all’articolo, mostrano Norman Osborn con indosso la parte superiore dell’armatura Mark VI vista in Iron Man 2 mentre guida uno dei droni di Mysterio presenti in Spider-Man: Far From Home. In una seconda versione, Goblin indossa anche gli stivali di Stark con l’armatura colorata di viola.

La scelta avrebbe avuto senso vista la possibilità del villain di mettere le mani sulla tecnologia delle Stark Industries e avrebbe regalato un’ulteriore easter egg ai fan dell’universo cinematografico della Marvel.

Alla fine si è optato per un ammodernamento del personaggio che lo ha reso più adatto alla nuova generazione di eroi e di fan della casa delle idee.

Fateci sapere cosa pensate di questa versione del Goblin che sarebbe potuta essere. Noi nel frattempo vi lasciamo alla recensione di Spider-Man: No Way Home.