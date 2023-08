Spider-Man gioca a basket con dei ragazzi in un nuovo video: sì, è davvero Andrew Garfield

Spider-Man non serve solo a sconfiggere villain che minacciano New York, Stati Uniti e umanità tutta: il compito del nostro eroe è anche quello di far sentire i suoi concittadini al sicuro anche tramite piccoli gesti, come Peter Parker ci ha insegnato e come Andrew Garfield sembra aver perfettamente recepito.

In questi giorni in cui The Amazing Spider-Man conosce una rinnovata popolarità (a dimostrazione di ciò ci sono le reazioni al nuovo taglio di capelli di Emma Stone), è infatti saltato fuori sui social un video risalente proprio ai giorni delle riprese del secondo e (per ora, almeno) ultimo film della saga targata Sony, durante il quale vediamo il nostro Andrew alle prese con qualcosa di completamente diverso dai vari Electro e Lizard.

Nel video, infatti, vediamo Garfield concedersi una partita a basket con alcuni piccoli fan con tanto di costume da Uomo Ragno: pare, infatti, che l'attore fosse solito, durante le pause dalle riprese, girovagare per New York in "abiti da lavoro" per interagire con i fan incontrati per strada, tra cui, appunto, questi giovanissimi cestisti.

Che abbiate o meno apprezzato le sue prove nei panni di Peter Parker, dunque, dovete ammettere che Garfield riuscì davvero a incarnarne lo spirito! Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di The Amazing Spider-Man 2.