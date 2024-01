Spider-Man, il giallo Madame Web: Sony ha tagliato dal film Andrew Garfield e Tom Holland?

Oltre ai nuovi poster ufficiale di Madame Web, in queste ore sono emerse nuove indiscrezioni relative alla tanto sperata presenza di Spider-Man nel nuovo film del franchise spin-off prodotto e distribuito dalla Sony Pictures.

Secondo il noto insider Jeff Sneider, apparso nell'ultimo episodio del famoso podcast The Hot Mic, a quanto pare Madame Web doveva essere ambientato negli anni '90 nell'universo di The Amazing Spider-Man, il franchise Sony composto da due film entrambi diretti da Marc Webb e con protagonista l'amatissimo attore Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker. Tuttavia, sebbene Sneider stesso abbia ammesso di non sapere se alla fine Andrew Garfield apparirà o meno nel film, pare che la produzione di Madame Web sia stata abbastanza caotica, in termini di continuity del 'Ragno-Verso'.

Ad un certo punto, infatti, secondo lo scooper Madame Web avrebbe preso la decisione di legarsi allo Spider-Man di Tom Holland, il che ha portato ad una lunga sessione di riprese aggiuntive e di lavoro di post-produzione per rimuovere dal film e della storia ogni riferimento agli anni 90 e alla saga di The Amazing Spider-Man così da far corrispondere le tempistiche con quelle dello Spider-Man di Tom Holland. Tuttavia, pare che alla fine il film abbia rimosso ogni riferimento a qualsiasi Spider-Man, rimanendo più uno stand-alone.

Sarà davvero così? I fan lo scopriranno tra pochi giorni, dato che il film uscirà nelle sale a partire dal prossimo 14 febbraio. Per altri contenuti scoprite la durata ufficiale di Madame Web, da record per Sony.