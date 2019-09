Da Spider-Man a Ghost Rider: in fan su Reddit sottolineano la settimana della Marvel

Si è passati dalla notizia dell'accantonamento del progetto di Ghost Rider, sul quale Marvel sembrava intenzionata a realizzare una serie, fino all'accordo con la Sony per rinnovare la presenza di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Una settimana di alti e bassi per Marvel Studios, e i fan su Reddit hanno commentato proprio questo aspetto.

L'immagine mostrata su Reddit vede i titoli di entrambi i progetti, con Thanos che dice 'un'anima per un'anima'. Due decisioni che non hanno niente a che fare l'una con l'altra ma che hanno incuriosito i fan per le tempistiche.

"Sono così felice per Spider-Man ma accidenti ero così entusiasta per Ghost Rider" ha scritto un utente.

"Dev'essere la maledizione di Agents of S.H.I.E.L.D.! Qualsiasi personaggio che vi ha avuto origine vedrà il suo show tv cancellato prima che venga alla luce" ha dichiarato un altro utente su Reddit.



Per quanto riguarda l'accordo tra Sony e Marvel, i fan hanno dichiarato tutto il loro entusiasmo per la scelta delle due major di venirsi incontro e trovare una soluzione, nonostante all'inizio sembrasse tutto vano.

Esiste anche la possibilità che Spider-Man possa dividersi nei due universi, tra il Marvel Cinematic Universe e lo SpiderVerse di Sony.

Gabriel Luna ha invece pubblicato un messaggio di ringraziamento riguardo al progetto di Ghost Rider, nonostante la serie sia stata definitivamente cancellata ancor prima della messa in onda.