Spider-Man, tutto finito per questo film: Sony cancella uno spin-off della saga

In attesa di maggiori informazioni sul prossimo film MCU/Sony Spider-Man 4 con Tom Holland e Zendaya, arrivano importanti novità dal franchise dell'Uomo Ragno sviluppato da Sony Pictures.

Stiamo parlando dello spin-off di Spider-Man dedicato a Silver Sable, progetto di lunga data inizialmente concepito nel 2014 come un film di squadra tra la femme fatale Black Cat e la mercenaria high-tech Silvija Sablinova (alias Silver Sable). Il titolo venne poi scomposto in due film distinti nel 2018, ma da allora si sono perse le tracce di entrambi i progetti. Ora, parlando con ComicBook, la sceneggiatrice di Silver Sable Lindsey Anderson Beer ha parlato dello status del film stand-alone e ha confermato che il progetto non è più in fase di sviluppo in casa Sony: "Si tratta di un progetto sul quale ho lavorato per un po' tempo fa, ma per quanto ne so non è più in fase di sviluppo alla Sony. Ci stavo lavorando perché ero stata assunta per sviluppare la storia, stavo collaborando con il team degli autori, ma non se n'è fatto niente alla fine".

La rivelazione di Lindsey Anderson Beer potrebbe non essere la più sorprendente dell'anno, considerato che del film di Silver Sable si erano perse le tracce da diversi anni ormai. Tuttavia, è importante segnalarla in quanto arriva sulla scia della notizia della cancellazione dello spin-off El Muerto, un altro film spin-off di Spider-Man annunciato dalla Sony ma successivamente annullato.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità riguardanti il franchise di Spider-Man, rimanete sui canali di Everyeye.