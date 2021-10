Spider-Man, i film di Tobey Maguire e Andrew Garfield tornano con nuove edizioni bluray

Appena prima dell'uscita nei cinema di tutto il mondo di Spider-Man: No Way Home, la Sony Pictures ripubblicherà la trilogia di Tobey Maguire e la dilogia di Andrew Garfield con dei nuovissimi cofanetti Blu-ray 4K.

Con una mossa che sicuramente alimenterà le teorie sul ritorno dei due attori nel film Marvel Cinematic Universe, Digital Spy riferisce che Sony si sta preparando alla pubblicazione di due nuovi cofanetti dedicati allo Spider-Man di Tobey Maguire e al The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield: tutti e cinque i film sono stati rimasterizzati in 4K, con i box-set che includeranno sia dischi UHD che Blu-ray standard. Negli Stati Uniti i due cofanetti sono già disponibili per il pre-ordine, con una data d'uscita fissata ufficialmente per l'8 novembre prossimo, circa un mese prima dell'uscita di Spider-Man: No Way Home al cinema.

La notizia arriva il giorno dopo la pubblicazione delle nuove foto di Dottor Octopus in Spiderman 3, e con le speculazioni sul ritorno di Elettro, Green Goblin, Sandman e Lizard più rumorose che mai. Certo i nuovi cofanetti non forniscono una prova tangibile del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, eppure la mossa della Sony dimostra che la major è consapevolissima della grande attesa dei fan non solo per il film in uscita, ma anche per la possibilità che in retrospettiva il film renda canonici i due vecchi franchise di Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe.

A tal proposito, Kevin Feige ha confermato la rinnovata amicizia di Marvel Studios, Disney e Sony, con le due compagnie che continueranno a lavorare insieme per il futuro di Spiderman. No Way Home uscirà al cinema dal 17 dicembre.