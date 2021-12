Spider-Man, i film di Sony Pictures arriveranno mai su Disney+? Facciamo il punto

Siete felici dell'arrivo dei film con Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland su Disney+? Nel frattempo No Way Home continua a battere i record d'incassi al cinema!

Come sappiamo le pellicole al momento sono su Netflix, che dovrebbe continuare a tenerle sulla sua piattaforma. Tuttavia i fan saranno felici di accoglierle anche su Disney+, insieme agli altri titoli dell'MCU, a completare un catalogo orfano di uno dei suoi supereroi più importanti. In ogni caso si tratta di un accordo sicuramente molto intelligente da parte di Sony, che si garantisce un posto sulle piattaforme principali di streaming, ampliando dunque ancora di più la platea di Spider-Man.

Dopo l'arrivo di 13 film della Marvel su Disney+ nel mese di Novembre, il catalogo MCU sulla piattaforma è decisamente ampio. Tuttavia non include dei titoli molto importanti: i film di Spider-Man. Molti si chiedono adesso se le pellicole della Sony approderanno mai su Disney+. Ecco cosa sappiamo.

speciale Spider-Man: No Way Home, i cattivi del film sono efficaci?

