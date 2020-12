Spider-Man, dai film di Sam Raimi torneranno anche Goblin e l'Uomo Sabbia?!

Secondo quanto riportato da nuove indiscrezioni emerse nella notte, sembra che Sony e Marvel Studios stiano tentando di riportare in scena anche due celebri villain della saga di Sam Raimi per il prossimo Spider-Man 3.

The Illuminerdi rimbalza infatti lo scoop di Fandom Wire secondo il quale il personaggio di Green Goblin sarebbe tornato nel sequel, e lo conferma segnalando che sia Willem Dafoe che Thomas Hayden Church, interprete dell'Uomo Sabbia, sarebbero entrambi in trattative per tornare al progetto.

Secondo la fonte di The Illuminerdi, un portale che in passato è stato portavoce sia di grandi esclusive successivamente confermate che di clamorosi buchi nell'acqua, i contratti dei due attori sono ancora in fase di definizione, ma i personaggi fanno effettivamente parte del piano di Spider-Man 3.

Willem Dafoe (The Lighthouse) ha interpretato l'originale Norman Osborn e Green Goblin nel blockbuster di Sam Raimi del 2002 Spider-Man. In quel film veniva descritto sia come una figura paterna per Peter sia come il primo grande supercriminale che lo Spider-Man di Tobey Maguire deve affrontare. Thomas Haden Church ha invece interpretato l'Uomo Sabbia nel terzo episodio della saga.

Da tenere presente che, qualora ul rumor dovesse essere confermato, il cast dell'attesissimo sequel con Tom Holland assumerebbe proporzioni a dir poco epiche. Al momento, infatti, oltre ai vari attori dei precedenti film Marvel Studios, sono già stati confermati Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Jamie Foxx come Electro e Alfred Molina come Dr. Octopus. Si parla inoltre dei ritorni di Kirsten Dunst (Mary Jane), Emma Stone (Gwen Stacy), Tobey Maguire e Andrew Garfield e perfino Charlie Cox come Daredevil!