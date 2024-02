Spider-Man, il film rated-r sviluppato dalla Sony avrà per protagonista Venom?

In attesa di scoprire quale sarà il nuovo annuncio di Tom Holland promesso per le prossime ore, il noto insider Can we get some toast ha svelato nuovi aggiornamenti in merito al misterioso film rated-r della saga di Spider-Man.

Come anticipato nelle scorse settimane, pare che Sony sia a lavoro su un film di Spider-Man vietato ai minori, ma attualmente non si conoscono molti dettagli in merito: stando al noto insider, però, il film in questione farà parte dell'offerta animata del franchise di Spider-Man, di grandissimo successo grazie ai film dedicati a Miles Morales come Spider-Man: Un nuovo universo, Spider-Man: Across the Spider-Verse e il prossimo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ma in qualche modo sarà anche legato a Venom.

Ricordiamo che, attualmente, la Sony sta lavorando alle serie tv Silk e Spider-Man Noir, mentre sono all'orizzonte ci sono film per il grande schermo come Madame Web, Kraven the Hunter e Venom 3. Per quanto riguarda la collaborazione con i Marvel Studios, invece, la major dovrebbe presto annunciare qualche novità su Spider-Man 4 del MCU, oltre alla partecipazione di Spider-Man nei prossimi film crossover della Saga del Multiverso come Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati.