Spider-Man, il film di Raimi compie 20 anni! Tobey Maguire: 'Lo studio non mi voleva'

Siete pronti a sentirvi vecchi? Bene, vi recapitiamo la bomba senza troppi giri di parole: Spider-Man compie 20 anni! Il film di Sam Raimi debuttava nelle sale proprio il 7 giugno del 2002, cambiando per sempre la nostra concezione di cinecomic e scrivendo una delle pagine più memorabili per il genere e per il cinema in generale.

Mentre ancora si parla della possibilità di uno Spider-Man 4 con Tobey Maguire, dunque, ripercorriamo proprio le dichiarazioni dell'attore sulle perplessità della produzione circa il suo coinvolgimento: "Quando ho fatto il provino per Spider-Man nel 2002 lo studio non era convinto della mia capacità di rendere giustizia alle scene d'azione nel film. Sam Raimi ha dovuto lavorare sodo per convincerli, ma alla fine ce l’ha fatta. Per i successivi 5 mesi mi sono allenato duramente, ero in palestra sei giorni alla settimana e mangiavo ‪dalle quattro alle sei‬ volte al giorno" furono le parole del buon Tobey.

Maguire, inoltre, parlò anche delle brutte sensazioni provate durante la celebre scena del bacio con Kirsten Dunst: "Volete sapere una cosa? Nell’iconica scena del bacio con Kirsten Dunst ho rischiato di soffocare. La pioggia mi scorreva giù per il naso e la maschera bloccava il passaggio dell'aria. E poi ci stavamo baciando, dunque anche lì l'aria non poteva entrare. Insomma, non c’era nessun altro punto da cui respirare ed è stata una vera tortura!".

Titubanze degli studios e disavventure sul set a parte, comunque, noi non possiamo che essere felici che tutto sia infine andato per il verso giusto: cento di questi giorni, Peter! Vediamo, intanto, perché lo Spider-Man di Maguire non cambia mai costume.