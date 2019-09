Spider-Man, tutti i film in programma alla Sony: ci sono anche Silk e i Sinistri Sei

Con la produzione di Morbius ben più che avviata e il sorprendente annuncio di Madame Web, spin-off dedicato all'iconica e intrigante chiaroveggente Marvel Cassandra Web, lo Spider-Verse sviluppato dalla Sony Pictures sembra sempre più avviato.

Ora addirittura un nuovo rumor, riportato su Twitter da Fandom, svela un'intera lista con tutti i progetti legati all'universo di Spider-Man, con sequel, spin-off e cross-over. Al momento non è chiaro quanto sia affidabile l'elenco, né a che punto sia la lavorazione dei titoli citati, quindi il consiglio è di prendere l'informazione con le dovute precauzioni.

L'elenco include i già annunciati Morbius con Jared Leto, Venom 2 con Tom Hardy, il tanto chiacchierato Spider-Man 3 con Tom Holland cui si aggiunge anche uno Spider-Man 4, sempre col giovane attore nei panni di Peter Parker, l'ampiamente pubblicizzato Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 con annesso spin-off dedicato a tutti i personaggi femminili e guidato da Gwen Stacy, e poi le novità rappresentate da uno spin-off su Kraven il Cacciatore, due film distinti per Black Cat e Silver Sable, un film standalone su Silk, uno su Jackpot, un altro su Nightwatch, il summenzionato Madame Web e un cross-over con i Sinistri Sei.

Da notare che prima della divisione Marvel Studios/Sony Kraven il Cacciatore era stato suggerito dal regista Jon Watts come probabile villain del terzo film con Tom Holland, mentre per parecchi anni si è sempre parlato di Black Cat e Silver Sable come co-protagoniste di un unico film, intitolato Silver & Black.

Ricordiamo, inoltre, che la Sony sta sviluppando anche sei serie tv dello Spider-Verse: che il report di Fandom comprenda anche progetti per il piccolo schermo, senza fare troppa differenza fra tv e cinema? Per ora possiamo solo aspettare eventuali aggiornamenti ufficiali per saperlo.