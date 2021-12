Spider-Man, il film più odiato dai fan è con Tobey Maguire o Andrew Garfield?

Appena approdato al cinema, Spider-Man: No Way Home è già un successo al box office. La pellicola è una vera e propria lettera d'amore ai fan dell'Uomo Ragno, che hanno amato i film con Tom Holland, ma anche quelli con Tobey Maguire e Andrew Garfield. Ma parlando proprio degli ultimi due, qual è il film meno apprezzato dello Spider-Man pre-MCU?

La risposta a questa domanda non è semplice quanto sembrerebbe. Infatti possiamo affermare con certezza che lo Spider-Man meno amato dai fan è quello di Andrew Garfield. Il suo Peter Parker è stato scritto in modo piuttosto piatto, senza reali e complessi conflitti interiori, e ha anche pagato il prezzo di arrivare subito dopo quello di Tobey Maguire, che nel ruolo era decisamente perfetto. Questo porterebbe a dire che i due film di The Amazing Spider-Man sono effettivamente i meno apprezzati. In parte si tratta di un'affermazione non totalmente errata. Infatti le due pellicole in questione sono di base molto semplici, ripropongono storie che conosciamo e non esplorano l'interiorità travagliata di Peter.

Tuttavia la delusione più cocente è probabilmente quella di Spider-Man 3 di Raimi. Infatti sul terzo film con Tobey Maguire c'era una grandissima aspettativa da parte dei fan, completamente delusa a causa di problemi produttivi occorsi tra la Sony e Raimi. Da quel che sappiamo inizialmente la sceneggiatura era stata scritta includendo un personaggio ben preciso: l'Avvoltoio. Però la Sony, dopo un lungo lavoro fatto dal regista e dalla sua squadra per la stesura del progetto, ha deciso di fargli inserire Venom, Goblin e Gwen Stacy. Capirete bene che a sceneggiatura già completa questo può essere un problema, e infatti così è stato. Il risultato è stato una delusione per i fan, e questo potrebbe far conquistare al film il primato come pellicola meno apprezzata sull'Uomo Ragno.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto Tom Holland si dice pronto a lasciare Spider-Man, mentre la Sony parla di un'altra trilogia.