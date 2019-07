Spider-Man: quanti film mancano nel contratto di Tom Holland?

Con Spider-Man: Far From Home vincente al box-office, i fan del Marvel Cinematic Universe si stanno chiedendo quanti film sono rimasti nel contratto di Tom Holland che lo legano al ruolo dell'Uomo Ragno.

Come svelato da Comicbook.com, la Sony Pictures ed i Marvel Studios hanno fatto firmare al giovane attore un contratto che lo legava a ben sei pellicole nel ruolo del supereroe Marvel. Stiamo parlando di tre film stand-alone e tre pellicole crossover in cui la Marvel poteva includerlo.

Tom Holland è già apparso in tutte e tre le pellicole crossover: Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War ed il recente Avengers: Endgame. Per quanto riguarda i film stand-alone siamo a quota due con Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home; questo vuol dire che Holland ha un solo altro film stand-alone da realizzare prima che il suo contratto si concluda (dunque il prossimo Spider-Man 3, per capirci).

Naturalmente qui entreranno in gioco delle trattative tra i due studios cinematografici. Sebbene Holland abbia dichiarato, più volte, di essere pronto ad estendere il suo contratto, resterà da vedere se la Sony vorrà collaborare nuovamente con i Marvel Studios dopo Spider-Man 3. Con il successo di Venom, infatti, la Sony potrebbe pensare addirittura di concludere il suo rapporto di collaborazione con la Marvel e reboottare di nuovo il personaggio all'interno del loro "piccolo" universo Marvel; al contrario, invece, la Sony potrebbe addirittura estendere il contratto di collaborazione e quello di Holland ma ad un prezzo: includere i suoi film Marvel slegati da quelli del MCU nell'Universo dei Marvel Studios. Un qualcosa che, probabilmente, già è stato discusso tra i corridoi della Sony o della Marvel visto che, lo stesso Kevin Feige, ha definito un crossover tra Venom e Spider-Man possibile.