Spider-Man, nel film cancellato dei Sinistri Sei c'era Peter Parker in sella al dinosauro

Il film cancellato dei Sinistri Sei includeva una folle sequenza con Spider-Man che avrebbe sorpreso gli spettatori. Come riporta The Direct, nel nuovo libro di Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards, dal titolo MCU: The Reign of Marvel Studios, c'è la descrizione di Spider-Man a cavalcioni di un terrificante dinosauro.

"Entro la fine del 2014, [Drew Goddard] aveva una bozza che portava Spider-Man e i suoi villain nella Terra Selvaggia, dove Spider-Man avrebbe cavalcato un T-Rex".



La presenza della Terra Selvaggia nel film dei Sinistri Sei era già annunciata ma nessuno era a conoscenza del fatto che Peter Parker avrebbe cavalcato un Tyrannosaurus Rex.

Il film dei Sinistri Sei avrebbe comportato anche alcune violazioni nel continuum spazio-temporale, con sequenze ambientate a Parigi, Londra e nella già citata Terra Selvaggia.



La formazione dei Sinistri Sei sarebbe stata composta dal Dottor Octopus, Avvoltoio, Sandman, Mysterio, Gatta Nera e forse dallo stesso Spider-Man.

E per quanto riguarda il casting? Matt Damon e Matthew McConaughey vennero presi in considerazione per Doc Ock mentre Goddard voleva Tom Hardy nel ruolo di Sandman, con tanto di mail da inviare al protagonista di Venom. Sony aveva preso in considerazione nomi del calibro di Idris Elba, Francis McDormand, Bryan Cranston e Jackie Chan.



Nel 2018 Drew Goddard parlò del film sui Sinistri Sei, anche se il progetto in seguito è stato cancellato.