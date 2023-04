Spider-Man, tutti i film in arrivo su Disney+ negli USA: ecco le date d'uscita!

Spider-Man sta per arrivare su Disney+. L'infinito accordo che lega la Sony ai Marvel Studios ha obbligato la casa di produzione a non poter pubblicare i film sulla propria piattaforma streaming ma ad appoggiarsi, la maggior parte delle volte, a Netflix. Ora sembra essere arrivato il momento giusto.

Oltre ad avere in piattaforma il primo capitolo di Spider-Man appartenente al Marvel Cinematic Universe, arriverà su Disney+ anche la trilogia di Sam Raimi e il primo The Amazing Spider-Man. I tre "uomini-ragno" più famosi del mondo del cinema, dopo essersi incontrati per la prima volta sul grande schermo in No Way Home, avranno modo di convivere sulla stessa piattaforma. A dare la notizia sono stati i vari profili gestiti dalla Disney.

L'annuncio, fatto con una immagine di una prima pagina del Daily Bugle, ha reso nota anche le date di arrivo in piattaforma delle diverse pellicole. L'accordo per lo streaming tra Marvel e Sony firmato nel 2021 sta iniziando a dare frutti. La trilogia di inizio 2000, arriverà su Disney+ il 21 aprile insieme a The Amazing Spider-Man. Bisognerà aspettare qualche giorno in più per Spider-Man: Homecoming che verrà pubblicato il 12 maggio. Finalmente le pellicole sull'uomo ragno raggiungeranno il resto dei grandi cinecomic Marvel ed ex-Fox.

Il pubblico avrà finalmente modo di rivedere Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland nei panni di Peter Parker. Dopo l'uscita di No Way Home Willem Dafoe ha ammesso di voler ritornare nel ruolo di Goblin, definendolo un grandissimo personaggio. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!